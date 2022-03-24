Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derinkuyu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu L.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu, Nevşehir, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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