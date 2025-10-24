Haberler

Nevşehir'de DEAŞ Bağlantılı İki Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de DEAŞ Bağlantılı İki Zanlı Tutuklandı
Nevşehir'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan E.K. ve A.D.Ç. tutuklandı. Operasyonda askeri kıyafetler, silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte ikamet eden E.K. ve A.D.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, çeşitli askeri kamuflaj kıyafetler, jandarma üniforması, şapka, rozet, nöbetçi kolluğu, jandarma hücum yeleği ve özel güvenlik yeleğinin yanı sıra pompalı tüfek, havalı tabanca, el telsizi ve şarj aleti, metal kelepçe, dürbün, 43 kurusıkı tabanca fişeği, 3 kesici alet, not defteri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
