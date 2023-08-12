Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de çocuk oyun parkında yangın çıktı

Güncel Haberler

Nevşehir'de bulunan çocuk oyun parkında çıkan yangın sonucu oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de, çocuk oyun parkında çıkan yangında alandaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki parkta bulunan çocuk oyun alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu alandaki çocuk oyun grupları zarar gördü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title