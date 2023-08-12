Nevşehir'de çocuk oyun parkında yangın çıktı
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Nevşehir'de bulunan çocuk oyun parkında çıkan yangın sonucu oyun grupları kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir'de, çocuk oyun parkında çıkan yangında alandaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi.
Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki parkta bulunan çocuk oyun alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu alandaki çocuk oyun grupları zarar gördü.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel