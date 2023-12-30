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Nevşehir'de çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü

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Nevşehir'de 350 Evler Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı iki katlı evde çıkan yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

Nevşehir'de iki katlı ev, çıkan yangında hasar gördü.

350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak'ta Suriye uyruklu Bekir T'nin ailesiyle yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir İtfaiye Suriye Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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