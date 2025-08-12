Nevşehir'de Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Nar beldesinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, büyük bir alanı etkisi altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Nevşehir merkez ilçeye bağlı Nar beldesi Kavacık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın büyük bir alanı kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif

Yıldız futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı! İşte yapılan teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.