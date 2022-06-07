Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı - Haberler

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı. Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, geçen hafta yürüttükleri çalışmalarda, Nevşehir adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen 8 hükümlüyü yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Behçet Alkan - Güncel Nevşehir Güncel Haberler

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