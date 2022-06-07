Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, geçen hafta yürüttükleri çalışmalarda, Nevşehir adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen 8 hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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