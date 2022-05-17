Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta yürütülen çalışmada, Nevşehir, Kayseri ve Derinkuyu adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen 10 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title