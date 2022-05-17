Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 10 firari hükümlü yakalandı - Haberler

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta yürütülen çalışmada, Nevşehir, Kayseri ve Derinkuyu adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen 10 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.