Nevşehir'de çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 3 yabancı uyruklu göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Nevşehir'de çeşitli suçlara karışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 3 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.