Nevşehir'de Çarşaflı Hırsızlar 45 Bin TL Çaldı
Nevşehir'de giydikleri siyah çarşafla bir eve giren iki şüpheli, 45 bin TL para çaldı. Ev sahiplerinin yaptığı kontrolde, çarşaflı hırsızların diğer dairelerin kapılarını da zorladığı ortaya çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
NEVŞEHİR'de giydikleri siyah çarşafla girdikleri evden 45 bin TL para çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Siyah çarşaf giyip kendilerini gizleyen 2 kişi, iki katlı bir evin alt katına girerek yaklaşık 45 bin TL para çaldı. Ev sahiplerinin yaptığı kontrolde, binada bulunan diğer dairenin de kapısının zorlandığı tespit edildi. Mahallede bulunan evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin evlere girmeye çalıştığı görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. )
Haber: Ahmet KORKMAZER-Kamera: NEVŞEHİR,