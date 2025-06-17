Nevşehir'de Çarşaflı Hırsızlar 45 Bin TL Çaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de giydikleri siyah çarşafla bir eve giren iki şüpheli, 45 bin TL para çaldı. Ev sahiplerinin yaptığı kontrolde, çarşaflı hırsızların diğer dairelerin kapılarını da zorladığı ortaya çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

NEVŞEHİR'de giydikleri siyah çarşafla girdikleri evden 45 bin TL para çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Siyah çarşaf giyip kendilerini gizleyen 2 kişi, iki katlı bir evin alt katına girerek yaklaşık 45 bin TL para çaldı. Ev sahiplerinin yaptığı kontrolde, binada bulunan diğer dairenin de kapısının zorlandığı tespit edildi. Mahallede bulunan evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin evlere girmeye çalıştığı görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. )

Haber: Ahmet KORKMAZER-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama...
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Türkiye'de tutabilene aşk olsun! Premier Lig ekipleri, Romulo için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri, Romulo için sıraya girdi: Onu bize satın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.