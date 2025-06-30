Nevşehir'de büfeden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Y.T.P, R.N, K.Ö, S.P.K. ve E.A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlıların büfeye yaklaştıkları, kepengi kaldırdıkları ve pencere boşluğundan ellerini uzatarak sigara paketlerini aldıkları görülüyor.