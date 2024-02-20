Nevşehir'de Boşandığı Eşi ve Kızını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, boşandığı eşi ile kızını otel havuzunda bıçakla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya SEBGİS aracılığıyla katıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, boşandığı eşi ile kızını otel havuzunda bıçakla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yaşar Timur tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Müşteki avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Olay
Danimarka'dan memleketleri Adana'ya gelen Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur, tatillerini geçirdikleri Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir otelin havuzunda, 22 Temmuz 2023'te Yaşar Timur'un bıçaklı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.
Yaşar Timur, olaydan sonra jandarmaya teslim olmuştu.