Nevşehir'de Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Sarıhıdır köyünde dün girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi atlatan ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.Y. tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.Y'nin cenazesi morga kaldırıldı.