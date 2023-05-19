Nevşehir'de bir köpeğin öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Nevşehir'de bir köpeğin işkence edilerek öldürüldüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımın ardından valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Nevşehir'de bir köpeğin işkence edilerek öldürüldüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımın ardından valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uçhisar beldesi yakınlarında bir köpeğin öldürüldüğü yönündeki paylaşımların ihbar kabul edilerek konunun incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerimiz, Uçhisar beldesi cezaevi mevkisinde ihbara konu alana giderek inceleme yapmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.