Nevşehir'de binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı Nevşehir'de ailesinin ikamet ettiği binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı. Nevşehir'de ailesinin ikamet ettiği binanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 350 Evler Mahallesi Sağlık Sokak'taki bir apartmanın önünde oyun oynayan yabancı uyruklu çocuk B.M, havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Bina sakinleri, havalandırma boşluğunun üzerindeki demir ızgaranın bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını belirtti. AA / Alpaslan Körükcü - Güncel Güncel Haberler

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