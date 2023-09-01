İl Emniyet Müdürlüğü 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' çerçevesinde Nevşehir'de yapılan çalışmada bin 327 araç sürücüsüne GBT sorgusu yapıldı ve 12 araca cezai işlem uygulandı.

Nevşehir'de bin 327 araç sürücüsüne GBT sorgusu yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' çerçevesinde çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 36 ekip ve 143 personelin katılımıyla yapılan çalışma çerçevesinde, il merkezi ve yedi ilçede 69 işyeri, 64 okul çevresi/park/bahçe, yürüyüş/mesire alanı, 36 metruk bina, 466 araç kontrol edildi.

Ayrıca bin 327 şahsa GBT sorgusu yapılırken 12 araca ise cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR