Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Nevşehir'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada A.H. ve A.H. yaralandı. Olayın ardından S.M.H. isimli şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Herikli Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde A.H. ve A.H'nin çalıştırdığı iş yerine giden S.M.H. ile iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.M.H, yanında bulunan bıçakla A.H. ile A.H'yi kol ve omuzlarından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.M.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
