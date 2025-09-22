Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de bıçaklı kavgaya karışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M.K, F.A'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.