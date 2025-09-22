Haberler

Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Emek Mahallesi'nde, 15 yaşındaki F.A. ile 14 yaşındaki M.M.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A., M.M.K. tarafından bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. M.M.K. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M.K, F.A'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
