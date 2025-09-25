Haberler

Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Nevşehir'de bir bıçaklı kavgada 15 yaşındaki F.A, 14 yaşındaki M.M.K tarafından öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan M.M.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta çıkan bıçaklı kavgada F.A'yı (15) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.M.K'nin (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta 22 Eylül'de çıkan kavgada M.M.K, F.A'yı göğsünden bıçaklamış, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
