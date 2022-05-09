Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan fuarın açılışı, Kaymakam Emine Karataş Yıldız, Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Polat tarafından gerçekleştirildi.

Okul idarecileri davetlilere, sergilenen 23 proje hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Kırımlı, Kaymakam Yıldız ile Milli Eğitim Müdürü Polat'a desteklerinden dolayı plaket verdi.

JAKEM'de sertifika töreni

Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında düzenlenen 17. Dönem Bini Temel Eğitim Kursu sona erdi.

JAKEM'de, 20 haftalık at biniciliği kursuna katılan 7 jandarma personeli için sertifika töre düzenlendi.

JAKEM'deki törende, kursiyerler sertifikalarını JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal'dan aldı.

Alt yapı çalışmaları nedeniyle üç cadde trafiğe kapatılacak

Nevşehir'de belediye tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında kent merkezinde üç caddenin geçici trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi ile 20 Temmuz Mahallesi'ndeki Nisa ve Baraklı Raşit Efendi caddelerinde alt yapı çalışmalarına başlanacağı, bu kapsamda söz konusu güzergahların bu akşam araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılacak altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulamasının yapılacağı caddelerin kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.