Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de, valilik ve belediye tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Nevşehir'de, valilik ve belediye tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Etkinlik alanında, protokol üyeleri masaları ziyaret ederek katılımcılarla bayramlaşıp sohbet etti.
Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlarda bulunuldu.
AA / Behçet Alkan - Güncel