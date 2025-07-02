Nevşehir'de Battaniyeye Sarılı Erkek Cesedi Olayında 4 Tutuklama

Nevşehir'de Battaniyeye Sarılı Erkek Cesedi Olayında 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan battaniyeye sarılı erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayet şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak cesedin yabancı uyruklu S.Y.S.'ye ait olduğu ve suikastın İstanbul'da gerçekleştiği tespit edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki ay önce arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Karapınar beldesi yakınlarındaki Kum Ocağı mevkisinde, bir kısmı toprağa gömülü halde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) cesedin yabancı uyruklu S.Y.S.'ye ait olduğunu tespit etti.

Jandarma, S.Y.S'nin İstanbul'da ismi belirlenemeyen yabancı uyruklu kişiyle tartıştıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancayla vurularak öldürüldüğünü, cesedin tutuklanan şüpheliler tarafından kamyonetle Nevşehir kırsalına getirilerek gömüldüğünü belirledi.

Ekipler, İstanbul'da yaşayan O.T, O.T, K.T. ve K.T. ile yabancı uyruklu H.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Olay

3 Mayıs'ta arazide koyunlarını otlatırken battaniyeye sarılı ceset gören çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerce yapılan incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Turizm beldesinden korkunç görüntüler! Alevler evleri sardı
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Bayburt'ta küçük uçak düştü! İçindekilere ulaşılmaya çalışılıyor
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz

Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.