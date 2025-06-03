Nevşehir'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Nevşehir'de otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Burak Duman idaresindeki 38 DZ 312 plakalı otomobil, Nevşehir-Niğde kara yolu Derinkuyu ilçesi yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Tuğba Duman ile 7 yaşındaki ikiz çocukları Hakan ve Kemal Duman, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmen olan Duman çiftinin, Derinkuyu Şehit Selçuk Karabakla Ortaokulu'nda görev yaptıkları öğrenildi.

Okulun müdürü Fikret Sarı, AA muhabirine, okula geldikleri sırada kaza geçiren Duman çiftinin, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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