Nevşehir'de Balkonundan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

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Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde 15 yaşındaki Z.S, dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Nevşehir'de ailesiyle ikamet ettiği evin balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'taki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Z.S, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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