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Nevşehir'de Balkonun Altında Kalan Çocuk, Çöp Konteynerine Düştü

Nevşehir'de Balkonun Altında Kalan Çocuk, Çöp Konteynerine Düştü
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Nevşehir'de 2 yaşındaki Suriye uyruklu M.N.M, evinin balkonundan dengesini kaybederek çöp konteynerine düştü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çocuk, vücudundaki kırıklarla Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de bir çocuğun evlerinin balkonundan sokaktaki çöp konteynerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oynarken demir parmaklık arasından geçen ve dengesini kaybeden 2 yaşındaki Suriye uyruklu M.N.M, sokaktaki çöp konteynerine düştü.

Vücudundan kırıklar oluşan çocuk, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çocuğun düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde çocuğun yüksekten çöp konteynerine çarptıktan sonra içine düşmesi, çöp konteynerindeki kedinin dışarı çıkması ve annesinin çocuğu konteynerden çıkarması ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması yer alıyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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