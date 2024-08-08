Nevşehir'de Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de evinin balkonundayken dengesini kaybedip 4'üncü kattan düşen Erol Tuncer (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi Turan-1 Sitesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Erol Tuncer, iddiaya göre evinin balkonunda iken bir anda dengesini kaybederek, 4'üncü kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncer'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

?Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.