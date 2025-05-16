Nevşehir'de Balkondan Düşen Kadının Eşi Tutuklandı

Nevşehir'de Balkondan Düşen Kadının Eşi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki İpek Ö'nün eşi M.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili otopside kadının vücudunda kesici alet izine rastlandığı bildirildi.

Nevşehir'de yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası tutuklandı.

İpek Ö'nün (35), önceki gün balkondan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından eşi M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki otopside, İpek Ö'nün vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izine rastlandığı öğrenildi.

350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki apartmanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden İpek Ö, önceki gün balkondan düşerek yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Aldatılan kadın, kocasının metresine cadde ortasında sladırdı

Aldatılan kadın, kocasının metresine cadde ortasında sladırdı
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.