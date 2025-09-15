Haberler

Nevşehir'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde balkonunda oynayan 2 yaşındaki Eymen K. düşerek hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki evlerinin balkonunda oynayan Eymen K. annesinin çamaşır serdiği esnada zemine düştü.

Çevredekilerce yakındaki bir özel hastaneye götürülen çocuk, ileri tetkik için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eymen K., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
