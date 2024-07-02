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Nevşehir'de Babaanne ve Üvey Dede Cinayeti

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Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp, üvey dedesini öldüren zanlı ile yakınlarından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp, üvey dedesini öldüren zanlı ile yakınlarından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) öldüren E.Y. (18) ile şüpheli 3 yakınının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün adliyeye sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette dün, E.Y. ile babaannesi A.Y. ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmış, Eşsiz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Y. ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Cinayet zanlısı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuş, yakınlarından 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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