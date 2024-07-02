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Nevşehir'de Babaanne Tartışması Kanlı Bitti

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Nevşehir'de bir babaanne ile dini nikahla birlikte yaşayan adam arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Babaanne yaralanırken, adam hayatını kaybetti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'de, babaannesi A.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) bıçaklayarak öldüren, A.Y.'yi de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y. (18) ile 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., babaannesi A.Y. ile dini nikahla 1 haftadır birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz ile tartıştı. E.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eşsiz'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eşsiz ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaralandı. Eşsiz ve A.Y., ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Necmettin Eşsiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Şüpheli E.Y., polis merkezine gidip teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.Y., M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayın bir anda geliştiğini söyleyen E.Y., "Babaannemle birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz ile tartışmaya başladım. Planlanmış bir şey değildi. Bana karşı ters konuştu. Kendimi kaybettim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Olay bir anda gelişti. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Pişmanım" dedi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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