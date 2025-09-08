Nevşehir'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Sürücü E.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E.D. yönetimindeki 42 FDA 54 plakalı otomobil, Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobilin sürücüsü E.D. yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel