Haberler

Nevşehir'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Sürücü E.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

E.D. yönetimindeki 42 FDA 54 plakalı otomobil, Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobilin sürücüsü E.D. yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Yaşanan olay savcılığı harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.