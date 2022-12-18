Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde, F.K. (52) idaresindeki 50 ND 646 plakalı otomobil, Necip Fazıl Köprü Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. (45) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Nevşehir Güncel Haberler

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