Nevşehir'de Aranan 8 Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'de, polisin son bir haftadaki çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, il genelinde arananların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam etti.

Polisin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.