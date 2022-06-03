Nevşehir'de anaokulu öğrencileri seramik sergisi açtı - Haberler

Nevşehir'de anaokulu öğrencilerinin yaptığı seramik çalışmalar "Çamurdaki Çocuk" sergisinde beğeniye sunuldu.

Vilayetler Birliği Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim yılı boyunca yaptığı seramik eserler, tarihi Uçhisar Kalesi'ndeki sergide görücüye çıktı.

Açılış töreninde okul müdürü Yusuf Gömbel, öğrencilerin eserlere hayal dünyasını yansıttığını belirterek, "Öğretmenleri nezaretinde öğrencilerimiz, plaka, kalıp tekniği ve diğer sanat tekniklerini kullandı. Bunların arasında cam boyama ve mozaik de bulunmakta. Bütün kulüp öğrencilerinin katılımıyla oluşan bir sergi. 75 öğrencimiz var ve hepsinin burada seramik işleri mevcut." dedi.

Programda, semazen kıyafetli öğrenciler gösteri sundu.

Törene, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, öğretmenler ile öğrenci velileri katıldı.