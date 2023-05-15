Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

NEVŞEHİR'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekilliği kazandı. MHP'den milletvekili seçilen Filiz Kılıç, kentte ilk kez seçilen kadın milletvekili oldu.

Seçmen sayısının 225 bin 497 olduğu Nevşehir'de, 204 bin 104 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 199 bin 220'si geçerli sayıldı. AK Parti 78 bin 266, MHP ise 41 bin 18 oy aldı. Bu sonuçlara göre; AK Parti'den Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP'de ise Filiz Kılıç milletvekili oldu. Kılıç, kentte ilk kez seçilen kadın milletvekili oldu.

Prof. Dr. Filiz Kılıç, 1964 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) üyeliği, yönetim kurulu üyelikleri, bölüm başkan yardımcılığı, proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Rektörlük süresi dolduğu için 10.3.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya görevini teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Filiz Kılıç, evli ve 2 çocuk annesi.