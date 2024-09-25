Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Ahilik Haftası Kutlandı

Nevşehir'de Ahilik Haftası Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen kutlama programında esnaf ve sanatkarlara ödüller verildi. Yılın Ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi.

Nevşehir'de, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı ve ödül töreni düzenlendi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarın ticaret hayatına kıymetli katkılar sunduğunu belirterek, Anadolu'dan filizlenen bu değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Programda, Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki terzi Şammas Bayar'a Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi.

"Yılın kalfası" Veysel Akgün ile "Yılın çırağı" Ali Dağdeviren'e ise plaket ve hediyeleri, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yücel tarafından verildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Ahilik Haftası Yerel Haberler Ekonomi Kültür Güncel Yaşam

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });