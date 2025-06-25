Nevşehir'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın 100 dönüm arazinin zarar görmesine yol açtı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Avanos ilçesi Köybağı mevkisinde ağaçlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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