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Nevşehir'de 9 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de 9 Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 7 şahıs ile hırsızlık olayına karışan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Nevşehir Güncel Haberler

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