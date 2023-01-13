Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEVŞEHİR'DE 9 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Güncel Haberler

NEVŞEHİR'DE 9 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

NEVŞEHİR'de, 9 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın endişe yarattı.

NEVŞEHİR'de, 9 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye götürüldü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Beddik Mahallesindeki 9 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Hatice Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümüne sıçradı. Yanan evden yayılan duman binayı kaplarken, daire sahipleri panik ve korku yaşadı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title