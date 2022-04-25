Nevşehir'de 9 firari yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir hafta içinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S, H.K, M.B, Ö.G, M.Ç, B.U, B.G, A.B, ve F.H'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.