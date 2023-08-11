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Nevşehir'de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü

Güncel Haberler

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında, 80 yaşındaki Cemal B. ile oğlu Yunus B. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Cemal B. oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. gözaltına alınırken, Yunus B.'nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.'nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Nevşehir Güncel Haberler

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