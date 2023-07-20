Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 8 bin 411 araç sürücüsünün kontrolü gerçekleştirildi. Kontroller sonucunda bin 514 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 14 araç trafikten men edildi. Ayrıca 33 yaralanmalı kazada 68 kişi yaralandı.

Nevşehir'de 8 bin 411 araç ve araç sürücüsü denetlendi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışma başlattı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, trafik ekipleri 8 bin 411 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde hız ihlalinden 670, kırmızı ışık ihlalinden 83, hatalı parktan 85, taşıma kanuna muhalefetten 42, diğer maddelerden 634 olmak üzere toplam bin 514 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 14 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca 33 yaralanmalı kazada 68 şahıs yaralandı. - NEVŞEHİR