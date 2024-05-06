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Nevşehir'de 74 şüpheli gözaltına alındı

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Nevşehir'de geçen ay düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. 17-30 Nisan tarihleri arasında il ve ilçelerde yakalama kararı bulunan 74 firari gözaltına alındı ve 10 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de geçen ay düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, il ve ilçelerde 17-30 Nisan tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan 74 firariyi gözaltına aldı, işlemlerinin ardından 10 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir JASAT Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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