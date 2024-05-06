Nevşehir'de 74 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir'de geçen ay düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. 17-30 Nisan tarihleri arasında il ve ilçelerde yakalama kararı bulunan 74 firari gözaltına alındı ve 10 zanlı tutuklandı.
Nevşehir'de geçen ay düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, il ve ilçelerde 17-30 Nisan tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan 74 firariyi gözaltına aldı, işlemlerinin ardından 10 zanlı tutuklandı.