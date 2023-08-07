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Nevşehir'de 7 firari hükümlü yakalandı

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Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 7 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranması bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yaptıkları operasyonlarda 7 firari hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı Nevşehir Güncel Haberler

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