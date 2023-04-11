Nevşehir'de 66 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya para göndermek üzere olan 66 yaşındaki kadın, polis tarafından engellendi.

Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya para göndermek üzere olan 66 yaşındaki kadın, polis tarafından engellendi.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki M.U'yu telefonla arayan şüpheli kendisini polis olarak tanıttı. Zanlı, yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının ele geçirildiğini, isminin FETÖ'ye karıştığını söyleyerek, verdikleri hesaba para yatırmasını istedi.

Yaşlı kadın bu sırada eşini de arayarak konferans konuşma gerçekleştirdi.

Eşinin dolandırıldığını düşünen koca, polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, dolandırıcının verdiği hesap numarasına 60 bin TL yatırmak için bankada sıra bekleyen M.U'ya kısa sürede ulaştı.

Yaşlı kadına kendilerini tanıtan polis ekipleri, M.U'yu dolandırılmaktan son anda kurtardı.