Nevşehir'de 641 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri, sentetik uyuşturucu hap ticareti yaptığı belirlenen K.S'yi tutukladı. Yapılan operasyonda 641 hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden K.S'nin yeşil reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada 641 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
