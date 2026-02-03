Nevşehir'de 641 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Nevşehir'de 641 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden K.S'nin yeşil reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada 641 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.