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Nevşehir'de 6 Katlı Binanın Son Katındaki Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de 6 Katlı Binanın Son Katındaki Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Nevşehir'de, 6 katlı binanın son katındaki pencereden düşen Zeliha Usalan (45), hayatını kaybetti. Evde yalnız bulunan kadının düşme nedeni henüz bilinmiyor.

NEVŞEHİR'de, 6 katlı binanın son katındaki pencereden düşen Zeliha Usalan (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız bulunan evli 2 çocuk annesi Zeliha Usalan, henüz bilinmeyen bir nedenle oturma odasındaki pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Nevşehir Güncel Haberler

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