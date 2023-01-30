Nevşehir'de 5 köye 'şap' karantinası Güncel Haberler NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesine bağlı 5 köyde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı; hayvan giriş-çıkışları 30 gün yasaklandı. NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesine bağlı 5 köyde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı; hayvan giriş-çıkışları 30 gün yasaklandı. Hacıbektaş'a bağlı Kızılağıl köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık taraması sırasında, çiftçiye ait büyükbaşlarda şap hastalığı belirlendi. Bu tespitin ardından Hacıbektaş Kaymakamlığı, Kızılağıl köyü başta olmak üzere 10 kilometre uzaklıktaki Köşektaş, Belbarak, Avuç ve Kayaaltı köylerine hayvan giriş-çıkışlarının 30 gün süreyle yasaklanmasına karar verdi. Karantinaya alınan köylerde şap aşılaması başlatılacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hacıbektaş Kızılağıl Karantina Hisarcık Güncel Haberler

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