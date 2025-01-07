Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, sahte zeytinyağı satışı yapmaya çalışan bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin aracında 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ve 498 sahte etiket bulundu. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir'de, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan geldiğini belirten 2 şüpheli, kent merkezinde Zeynep Gökşen'in işlettiği markete sahte zeytinyağı satmaya çalıştı.

Gökşen, numune olarak bırakılan zeytinyağının test edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinden destek istedi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, zeytinyağının sahte olduğunu öğrenen Gökşen, durumu polise bildirdi.

İş yerine geldiğinde kendisini firmanın pazarlama personeli olarak tanıtan H.K, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada ele geçirilen 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ile 498 sahte etiket, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Daha önce de aynı yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalışırken yakalandığı belirlenen H.K. hakkında açılan davanın devam ettiği öğrenildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
img

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
img

Tan Sağtürk ve Rus eşinin 15 yıllık evlilikleri bitti
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.