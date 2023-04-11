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Nevşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Nevşehir'de, jandarma ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de, jandarma ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı mahkemece hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen E.K'yi Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Nevşehir Güncel Haberler

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