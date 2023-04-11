Nevşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de, jandarma ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de, jandarma ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı mahkemece hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen E.K'yi Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde yakaladı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel