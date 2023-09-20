Nevşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı. Ayrıca şüphelinin 11 dolandırıcılık olayından da arandığı belirtildi.

Nevşehir'de 4 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin deşifresine yönelik bir adrese düzenledikleri operasyonda M.E'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 4 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında 11 dolandırıcılık olayından yakalama kararı da bulunan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.